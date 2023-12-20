Подростки свои действия фиксировали на мобильные телефоны.

Группа подростков посреди улицы на Позняках в Киеве развернула флаг с нацистской символикой, рядом с ростовой куклой пса Патрона. Об этом сообщает полиция Киева.

В сообщении отмечается, что сегодня, 20 декабря, во время мониторинга информационного контента социальных сетей полицейские обнаружили видеоролик, на котором группа подростков открыто демонстрирует флаг с нацистской символикой.

"Событие происходило на столичных Позняках. Оперативный дежурный немедленно направил на место правонарушения следственно-оперативную группу, работников ювенальной превенции, криминальной полиции и патрульных полицейских", - сообщили в полиции.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о происшествии по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. При этом отмечается, что санкция статьи предусматривает ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

В Киевской прокуратуре сообщили, что подростки свои действия фиксировали на мобильные телефоны. Правоохранительные органы принимают меры, направленные на установление причастных лиц.

"Руснявые пропагандисты в экстазе показывают это по всем каналам, вероятно, они это шоу и оплатили", - отметил журналист Андрей Цаплиенко.

Российская пропаганда о нацизме в Украине

В России с сентября 2023 года старшеклассникам будут преподавать историю по новому учебнику. В нем оккупацию Крыма объясняют необходимостью спасти мир на полуострове, а полномасштабное вторжение в Украину – предотвращением "конца цивилизации".

В параграфах, касающихся Украины, говорится о преследовании там "любого инакомыслия". По версии авторов учебника, в украинской армии широко распространены нацистская символика и лозунги "Москаляку на гиляку", "Бей русню", "Смерть москалям", "Хороший россиянин - мертвый россиянин".

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