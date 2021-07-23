Символом акции является гусь, который напоминает название города Гаага, где расположен Международный уголовный суд, который “будет рассматривать противоправные действия Лукашенко как преступления против человечности”.

В Киеве возле здания Посольства Республики Беларусь проходит акция правозащитников и представителей белорусского сообщества под названием: "Гусь за Беларусь".

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 50 активистов.

Организатором мероприятия выступила правозащитная организация "Центр гражданских свобод". Ее представители пояснили, что символом акции является гусь, который напоминает название города Гаага, где расположен Международный уголовный суд, который “будет рассматривать противоправные действия Лукашенко как преступления против человечности”.

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Активисты хотят привлечь внимание общества к репрессиям режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, выразить против них протест и напомнить об ответственности за преступления.

“Наиболее вопиющие факты последнего месяца, касающиеся репрессий в отношении представителей СМИ и правозащитников Беларуси: 30 июня журналист Андрей Александров был обвинен в государственной измене, это предусматривает 15-летнее заключение. 6 июля суд приговорил одного из оппозиционных лидеров Виктора Бабарико к 14 годам тюрьмы. 8 июля белорусские власти арестовали главного редактора медиа "Наша Нива" Егора Мартыновича и еще 4 работников редакции. 14 июля власти провели обыски в офисе правозащитной организации "Вясна", при этом был арестован руководитель "Вясны" Алесь Бялацкий”, - напомнили в "Центре гражданских свобод".

Участники акции требуют от режима Лукашенко прекратить репрессии, освободить задержанных и наказать виновных в нарушениях закона.

Также они призывают представителей украинской власти адекватно отреагировать на эти массовые нарушения прав человека.

Нарушения прав человека в Беларуси

14 июля в Беларуси задержали руководителя правозащитного центра ”Вясна” Алеся Беляцкого и еще больше десятка человек.

У правозащитников ”Вясны” обыски проходили в рамках возбужденного в марте уголовного дела по статье об ”организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок”.

Также 14 июля сотрудники силовых структур пришли с обыском к экс-главе ”Объединенной гражданской партии”, члену команды бывшего кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Светланы Тихановской Анатолию Лебедько.

До этого белорусские правоохранительные органы провели обыски сразу у нескольких журналистов изданий ”Наша Нива”, Onliner, ”Брестская газета”, ”Виртуальный Брест”. "Наша Нива" позже сообщила о прекращении работы в стране из-за усиления давления власти.

В мае белорусские власти заблокировала независимый сайт Tut.by. МВД Беларуси требует признать экстремистской ”информационную продукцию” Tut.by.

Все эти издания и центр ”Вясна” активно освещали акции протеста, которые начались в Белоруси после президентских выборов в августе 2020 года, победителем которых ЦИК объявил Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. Участники протестов требуют отставки Лукашенко. В результате жестких разгонов выступлений были задержаны тысячи людей. Возбуждены десятки уголовных дел.

Автор: Константин Гончаров