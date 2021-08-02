Ранее она заявила, что собирается просить убежище в Европе.

Чехия готова взять под международную защиту белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, которую пытались насильно вывезти из Токио в Минск.

Об этом сообщил Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в Twitter.

После консультаций с премьер-министром Андреем Бабишем и министром внутренних дел Яном Гамачеком он заявил, что Чехия готова оказать визовую поддержку и международную защиту спортсменке.

"Я считаю ситуацию вокруг белорусской спринтерши Кристины Тимановской скандальной. Чехия готова помочь", - написал он.

По его словам, также помощь может оказать посольство Чехии в Токио.

Situaci kolem běloruské sprinterky Krysciny Cimanouské považuji za skandální. ČR je připravena pomoci. Po dohodě s @AndrejBabis a @jhamacek jí nabízíme vízum ke vstupu na území, aby se u nás mohla ucházet o mezinárodní ochranu. Naše ambasáda v Tokiu je také připravena pomoci. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 1, 2021

Отстранение белорусской спортсменки Тимановской

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отстранили от участия в Олимпийских играх 2020 и пытаются насильно вывезти из Токио в Минск.

Она заявила, что собирается просить убежище в Европе. Также она записала видеообращение, в котором попросила МОК вмешаться в ситуацию.

Автор: Людмила Жерновская