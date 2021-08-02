Кристина Тимановская общается с польскими дипломатами в Токио

Легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которую отстранили от участия в Олимпийских играх 2020, получила польскую гуманитарную визу. Власти заверили, что помогут девушке продолжить спортивную карьеру.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в Twitter.

"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже непосредственно общается с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу", - говорится в сообщении.

При этом дипломат заверил, что Польша выступает за солидарность.

Читайте такжеПервая в истории Олимпийских игр спортсменка-трансгендер провалила выступление в Токио (фото, видео)"Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру. Мы всегда выступаем за солидарность", - подытожил Пшидач.

Девушка готовится к отъезду из Японии в Польшу, где ее защитят от преследования белорусских властей.

Как ранее сообщал УНИАН, 1 августа стало известно, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отстранили от участия в Олимпийских играх 2020 и пытаются насильно вывезти из Токио в Минск. При этом спортсменка записала видеообращение, в котором попросила МОК вмешаться в ситуацию.

Причиной конфликта, по заявлению НОК Беларуси, стало заключение врачей. Якобы у спортсменки плохое эмоционально-психологическое состояние. Сама же Тимановская заявила, что врачи ее не осматривали. Также стало известно, что спортсменку заставляли выступить на Олимпиаде на дистанции, к которой она не была готова.

В свою очередь власти Чехии заявили, что готовы оказать спортсменке визовую поддержку.

2 августа в СМИ появилась информация, что муж Тимановской выехал из Беларуси и направился в Украину.

Автор: Анастасия Горбачева