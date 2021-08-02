Легкоатлетка отказалась возвращаться на родину, а ее муж направляется в Киев.

Муж белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которую за критику руководства олимпийской сборной своей страны сняли с Олимпиады в Токио и хотели отправить на родину, сбежал из Беларуси.

Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

Арсений Зданевич подтвердил, что уже покинул страну и направляется в Украину.

"Все верно, я действительно покинул Белоруссию. Куда? В Киев, но подробной информации не предоставлю", — сказал Зданевич.

Ряд СМИ сообщает, что сама Тимановская подала документы на предоставление ей политического убежища в Польше. Однако TUT.by это опровергает, хотя подтверждает, что Польша уже предложила спортсменке помощь и национальную визу.

Стоит отметить, что ранее власти Чехии официально предложили 24-летней Кристине Тимановской международную защиту и визовую поддержку.

Очевидно, женщина сделала выбор в сторону Польши — днем 2 августа журналисты заметили ее в посольстве этой страны в Японии.

Кристина Тимановская и скандал на Олимпиаде-2020

Спортсменку отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио после ее критики в адрес руководства сборной за то, что ее поставили бежать эстафету 4х400, тогда как она уже заявлена на дистанциях 100 и 200 метров.

Читайте такжеМОК запретил Лукашенко и его сыну посещать Олимпийские игры (видео)После этого в Национальном олимпийском комитете Беларуси заявили о прекращении участия Тимановской в Играх-2020 якобы из-за ее "эмоционально-психологического состояния". Сама спортсменка отрицает, что ее осматривали врачи.

Она заявила об отказе возвращаться в Беларусь, поскольку там она окажется в небезопасности. Тимановская заявила, что будет просить у стран Европы предоставить ей убежище.

Автор: Станислав Кожемякин