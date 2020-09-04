Боеприпасы были спрятаны на балконе / Патрульная полиция Киева
В Киеве на балконе квартиры пенсионерка обнаружила боеприпасы, после чего вызвала полицию.
Детали инцидента рассказали в пресс-службе патрульной полиции столицы. Он произошел на улице Милютенко - женщина решила убрать на балконе, однако среди своих вещей обнаружила лишние.
"Патрульные, прибывшие на вызов, обнаружили в доме 73-летней женщины предметы, похожие на гранаты и патроны. Заявительница предположила, что там их мог оставить знакомый, который помогал в домашних делах и снимал у нее комнату", - говорится в сообщении.
На место вызвали милицию / Патрульная полиция Киева
На место происшествия вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу Деснянского района полиции.
Женщина говорит, что найденное принадлежит не ей / Патрульная полиция Киева
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