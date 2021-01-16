Мужчина не смог вспомнить весь алкоголь, который употреблял перед поездкой.

В Киеве копы остановили на дороге нетрезвого водителя, который отличился необычной откровенностью.

Детали инцидента сообщаются на странице столичной патрульной полиции в Facebook.

Он произошел на улице Гетмана. Там патрульные остановили автомобиль KIA, который постоянно двигался между полосами для движения. У 44-летнего водителя заметили признаки алкогольного опьянения, он согласился пройти освидетельствование на месте. Драгер показал результат в 2,03 промилле.

Мужчина признался, что употреблял перед поездкой различные алкогольные напитки и всех вспомнить не смог.

"Пил водку, ром, коньяк, коктейли", - так он описал свое состояние.

На него составили протоколы по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

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Автор: Юрий Годован