Правоохранители выясняют владельца авто.

На парковке во дворе жилого массива в столичном районе Позняки неизвестные обстреляли автомобиль «Mercedes».

Об этом в Facebook сообщают Стражи Эспрессо.

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В результате стрельбы пострадал капот и лобовое стекло авто. После совершенного преступления оружие – автомат Калашникова – оставили под колесами транспорта. Также полиция нашла использованные гильзы.

По предварительной информации, пострадавших нет. Правоохранители выясняют владельца "Mercedes". Журналисты предполагают, что таким образом водителя пытались о чем-нибудь предупредить.

Инцидент, предположительно, произошел ночью 28 ноября.

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Автор: УНИАН