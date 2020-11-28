На парковке во дворе жилого массива в столичном районе Позняки неизвестные обстреляли автомобиль «Mercedes».
Об этом в Facebook сообщают Стражи Эспрессо.
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В результате стрельбы пострадал капот и лобовое стекло авто. После совершенного преступления оружие – автомат Калашникова – оставили под колесами транспорта. Также полиция нашла использованные гильзы.
По предварительной информации, пострадавших нет. Правоохранители выясняют владельца "Mercedes". Журналисты предполагают, что таким образом водителя пытались о чем-нибудь предупредить.
Инцидент, предположительно, произошел ночью 28 ноября.
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