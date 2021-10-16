В Киеве, в Днепровском районе группа неизвестных лиц обстреляла автобус. Водитель автобуса получил ранение.
Об этом сообщило столичное управление Нацполиции.
В полицию Киева поступило сообщение, о том, что в Днепровском районе группа неизвестных мужчин совершила несколько выстрелов в маршрутное транспортное средство.
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На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи.
"В результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации потерпевший отказался", – сообщили в Нацполиции.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 4 статья 296 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемым грозит до семи лет заключения.
Сейчас полицейские устанавливают личности нападавших.
Напомним, как писал УНИАН, в Киеве произошел инцидент с маршрутным такси - от машины отвалилась дверь.