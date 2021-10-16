В Киеве обстреляли маршрутку, пострадал водитель

Полиция выяснила, что в Днепровском районе группа неизвестных мужчин произвела несколько выстрелов в сторону маршрутки. После этого злоумышленники скрылись с места инцидента.

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