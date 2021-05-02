Ночью в Дарницком районе Киева на улице Российской произошла массовая драка с поножовщиной. Есть пострадавшие.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Читайте такжеВ Киеве неизвестным веществом отравились семья и медики, приехавшие на вызовКак отмечается, всего дрались около 15 человек из разных компаний.
В итоге одного человека госпитализировали с ножевым ранением в область печени. Еще одному человеку со сломанным носом и разбитой головой медики оказали помощь на месте.
Известно, что большинство участников драки находились в состоянии алкогольного опьянения. У всех из них своя версия случившегося.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, детали уточняются.
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