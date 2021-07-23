Мужчина напал на водителя, когда автобус тронулся с остановки.

В Киеве неадекватный мужчина напал на водителя троллейбуса во время движения. Соответствующее видео опубликовала очевидица происшествия в соцсетях.

Инцидент произошел на автобусном маршруте №31.

"Неадекватный мужчина напал на водителя, когда автобус тронулся с остановки. Я в этот момент была внутри автобуса" - написала пассажирка.

Читайте также"Побоище": в центре Киева произошла массовая драка с участием иностранцев (видео)Как сообщает "Киев оперативный", в результате происшествия автобус врезался в забор. На место инцидента выехала полиция. Информации о пострадавших нет.

Отметим, что вчера на станции метро "Крещатик" произошла драка между пассажирами, в ходе которой был распылен слезоточивый газ. По информации полиции, между двумя группами парней возник конфликт, который перерос в драку с применением слезоточивого газа.

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Автор: Ольга Броскова