Полиция открыла производство по статье "хулиганство".

В Киеве на станции метро "Крещатик" произошла драка между пассажирами, в ходе которой был распылен слезоточивый газ.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

На записи видно, что на станции некоторое время стоял поезд, из-за чего запах газа проник внутрь вагона. "Бедные люди, которые успели надышаться этого. Причины и стороны конфликта устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, сегодня на станции метро "Крещатик" между двумя группами парней возник конфликт, который перерос в драку с применением слезоточивого газа.

О конфликте в полиции узнали во время мониторинга интернета.

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Правоохранители устанавливают всех участников и выясняют обстоятельства происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

ОБНОВЛЕНО. Как сообщил в своем Телеграм-канале лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась, драка произошла между националистами и людьми с левыми взглядами. "Есть потери с обеих сторон", - позже добавил он.

Карась также опубликовал более полную видеоверсию того, что произошло в подземке.

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Авторы: Юрий Годован, Антонина Доломанжи