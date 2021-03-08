Обошлось без пострадавших.

В Киеве на Троещине сегодня днем произошла авария при участии сразу четырех автомобилей.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"ДТП-паровозик из 4 автомобилей произошло на пересечении Радунской и Градинской", - указано в сообщении.

По предварительной информации, в результате аварии пострадавших нет.

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Автор: УНИАН