Трагедия произошла на озере Радунка.

В Киеве произошла трагедия на озере Радунка в микрорайоне Радужный.

Как передает в Facebook общественная организация "Автопатруль Майдан", в водоеме утонула 22-летняя беременная девушка.

"Со слов пьяного парня, который отдыхал вместе с ней, она еще и была беременна третий месяц. Почему парень не углядел свою девушку или не помог - ответить не может", - говорится в сообщении.

Также на странице обнародовано видео с места трагедии:

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе на центральном пляже обнаружили 83-летнего утопленника. В пресс-службе мэрии города рассказали, что чп произошло на пляже "Аркадия". Тело обнаружили в районе пляжного комплекса Red Line – указанная часть побережья находится в аренде у коммерсантов.

Также ранее сообщалось, что в курортном поселке Кирилловка Запорожской области возле одной из баз отдыха погиб на воде мужчина. По словам родственников погибшего, мужчина пошел купаться в море и скрылся из виду. Отдыхающие обнаружили тело мужчины без признаков жизни и вынесли на берег. Утопленника пытались реанимировать, но врачи скорой констатировали смерть. Погибшим оказался 49-летний житель г. Винница.

Автор: Юрий Годован