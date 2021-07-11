Тело погибшей нашли в озере Молодежном утром 10 июля.

В городе Золочев Львовской области спасатели достали из воды тело местной жительницы 1999 года рождения. Девушка исчезла во время купания в озере с подругами 9 июля.

Об этом сообщает в Facebook Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что тело погибшей нашли в озере «Молодежное» утром 10 июля. Обстоятельства трагедии выясняются.

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Кроме того, сообщается о смерти на воде мужчины 1975 года рождения. Его тело 10 июля было обнаружено в реке Луг, в городе Ходоров Стрыйского района. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

Ранее в Киеве произошел случай, вероятно, самоубийства на воде - погиб молодой парень. Юноша прыгнул в воду с рюкзаком, набитым камнями. Спасти его не смогли.

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Автор: Дмитрий Захаров