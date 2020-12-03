В Киеве мужчина в неадекватном состоянии ворвался в церковь и угрожал покончить с собой, держа у горла разбитую бутылку.
Об этом в Telegram-канале сообщила Патрульная полиция Киева.
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На улицу Магнитогорскую, где произошло событие, правоохранителей вызвали очевидцы.
Прибывшие на вызов патрульные сначала пытались наладить контакт с мужчиной, однако полчаса переговоров не дали результата. Мужчина продолжал угрожать и никого к себе не подпускал.
После этого, подобрав подходящий момент, патрульные подошли ближе, схватили мужчину за руки и отобрали у него острый предмет.
"В дальнейшем мужчине вызвали специализированную скорую помощь. Предварительно, врачи выявили у него признаки наркотического опьянения. Его госпитализировали", - сообщили в полиции.
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