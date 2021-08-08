Водолазы нашли тело мужчины на расстоянии 30 м от левого берега Днепра.

В Киеве спасатели достали из Днепра тело мужчины, который пошел купаться и не вернулся.

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве сообщение о происшествии поступило спасателям вечером 7 августа. На место происшествия было направлено водолазное отделение.

Водолазы нашли тело мужчины в 19:27, на расстоянии 30 м от левого берега Днепра, на глубине в 6 метров. Утопленника достали из воды и передали правоохранителям для установления причин и обстоятельств трагедии.

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Накануне сообщалось, что в Киеве произошла трагедия на озере Радунка в микрорайоне Радужный.

Как сообщила в Facebook общественная организация "Автопатруль Майдан", в водоеме утонула 22-летняя беременная девушка.

"Со слов пьяного парня, который отдыхал вместе с ней, она еще и была беременна, третий месяц. Почему парень не углядел за своей девушкой или не помог - ответить не может", - говорится в сообщении.

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Автор: Дмитрий Захаров