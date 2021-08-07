Спасатели помогут Греции бороться с масштабными пожарами.

Сводный отряд украинских спасателей 6 августа прибыл в Грецию. Они будут помогать в борьбе с масштабными лесными пожарами, которые охватили страну.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Отважные украинские пожарные уже прибыли в Грецию - на помощь в ликвидации лесных пожаров", - написал Шмыгаль.

При этом он опубликовал несколько фото спасателей в аэропорту Греции, которые позируют с украинским флагом на фоне самолета.

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Пожары в Греции

3 августа огонь бесконтрольно бушевал к северу от Афин, сжигая дома. Спасатели боролись с 81 лесным пожаром во время сильнейшей волны жары в Греции за более чем 30 лет.

С наступлением ночи более 500 пожарных при помощи девяти вертолетов, семи самолетов и 305 полицейских в густой растительности тушили пожар на нижних склонах горы Парнита.

4 августа береговой охране пришлось срочно эвакуировать жителей острова Эвбея. Огонь загнал их на берег, где им пришлось ждать спасения. На острове выгорели дома, он буквально находится вогненной ловушке.

Согласно последним данным, из-за пожаров госпитализированы уже 16 человек.

Автор: Олег Давыгора