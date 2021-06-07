Бойцы КОВДа провели переговоры со злоумышленником, в результате чего он отпустил женщину.

В Киеве мужчина через окно проник в квартиру и взял в заложники женщину.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, вчера около 23.00 в столичную полицию поступила информация о том, что на улице Лесковской в квартиру на девятом этаже через окно проник мужчина и держит в заложниках ее владелицу.

По указанному адресу срочно прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции, а также спецназовцы КОВДа.

Предварительно правоохранители установили, что мужчина разбил окно в квартире и проник внутрь. Обнаружив в доме женщину, схватил со стола нож и начал ей угрожать. Потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.

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Бойцы КОВДа провели переговоры со злоумышленником, в результате чего он открыл дверь и отпустил женщину. С потерпевшей работали психологи и осмотрели медики, а 68-летнего киевлянина правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские готовят фигуранту сообщение о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

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Автор: Виктория Токарева