О пострадавших не сообщается.

Вечером в субботу, 5 июня в Киеве на проспекте Победы вспыхнул микроавтобус.

Как передает ТСН, транспортное средство пылало на крайней правой полосе.

«Огнем был охвачен весь микроавтобус. В какой-то момент произошел взрыв – это могло быть топливо», – говорится в сообщаении.

На место приехали сразу две пожарные машины и начали тушить пламя.

Читайте такжеЖуткая авария на трассе "Киев-Чоп": количество жертв увеличилось (фото, видео)В результате происшествия движение транспорта по проспекту Победы в районе Нивок было затруднено.

Отмечается, что причина возгорания и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Микроавтобус сгорел полностью.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц