Вечером в субботу, 5 июня в Киеве на проспекте Победы вспыхнул микроавтобус.
Как передает ТСН, транспортное средство пылало на крайней правой полосе.
«Огнем был охвачен весь микроавтобус. В какой-то момент произошел взрыв – это могло быть топливо», – говорится в сообщаении.
На место приехали сразу две пожарные машины и начали тушить пламя.
Читайте такжеЖуткая авария на трассе "Киев-Чоп": количество жертв увеличилось (фото, видео)В результате происшествия движение транспорта по проспекту Победы в районе Нивок было затруднено.
Отмечается, что причина возгорания и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Микроавтобус сгорел полностью.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Киеве в квартире прогремел взрыв: есть пострадавший (видео)
- В Одесской области школьнику на уроке оторвало взрывом палец (видео 18+)
- Во Львовской области в квартире взорвался самогонный аппарат: пострадал его владелец
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram