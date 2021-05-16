Иллюстративное фото / УНИАН
В Киеве произошел очередной инцидент с маршрутным такси.
Как передает "Типичный Киев" в Facebook, на улице Радунской в Деснянском районе транспортное средство в какой-то момент осталось без двери.
"Ничего необычного, просто киевская маршрутка", - говорится в подписи к фото.
Маршрутка осталась без двери / Типичный Киев
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