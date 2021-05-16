Инцидент произошел на Троещине.

В Киеве произошел очередной инцидент с маршрутным такси.

Как передает "Типичный Киев" в Facebook, на улице Радунской в Деснянском районе транспортное средство в какой-то момент осталось без двери.

"Ничего необычного, просто киевская маршрутка", - говорится в подписи к фото.

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Автор: Юрий Годован