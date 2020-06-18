В Киеве курьер после доставки заказа начал писать клиентке о "красивых ножках"

Компания отметила, что работает с курьерами как с независимыми субъектами и отключает их от системы, как только рейтинг работников падает.

В Киеве курьер после доставки заказа начал писать клиентке неоднозначные сообщения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Инцидент произошел вечером 16 июня. После того, как киевлянка получила заказ, от сотрудника службы доставки поступило несколько СМС личного характера.

Девушка разволновалась, поскольку мужчина знал ее личный адрес, и обратилась в службу. В сервисе ответили, что информацию передадут для ответственных за работу курьеров людей.

Журналистам компания отметила, что работает с курьерами как с независимыми субъектами и отключает их от системы, как только рейтинг работников падает.

Как сообщал УНИАН, на жилом массиве Святошино в Киеве сильный ливень прорвал водосток, и вода хлынула прямо в подъезд.

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