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В Киеве ливнем затопило многоэтажку, воду носили ведрами - соцсети

16:35, 17 июня 2020
Происшествия
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В Киеве ливень затопил многоэтажку / Скриншот с видео

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Об этом сообщается в Telegram-канале «Киев сейчас». Там же опубликовано видео очевидцев.

«На Святошино в одном из домов коммунальщики поставили пластиковое «колено» в металлическую трубу ливнестока. Ничем не закрепили. И вот сегодня «колено» выскочило, вода потекла по подъезду. Местами - затекает и в квартиры. Жители сами кое-как втиснули «колено», вынесли воду ведрами», - утверждается в сообщении.

Напомним, сегодня на Киев обрушился мощный ливень. Пользователи соцсетей делятся фото и видео мощного дождя, который затопил улицы в разных районах города. В частности, на Подоле было по колено воды.

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