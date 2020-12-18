В Оболонском районе столицы спасатели потушили пожар в здании психоневрологического диспансера на улице Юнкерова.
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Как сообщается на сайте ГСЧС, огонь вспыхнул на втором этаже здания, в бытовом помещении.
Благодаря слаженным действиям пожарных и персонала диспансера были спасены 6 пациентов заведения, которые прятались под кроватями. Кроме того, 51 человека эвакуировали на безопасное расстояние.
Пожар на площади 10 м.кв был локализован в 08:25 и ликвидирован в 08:37. Погибших или травмированных на пожаре не выявлено.
К ликвидации привлекли 6 единиц техники и 25 спасателей. Причину пожара выясняют правоохранители.
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