К борьбе с огнем привлекли 6 единиц техники и 25 спасателей.

В Оболонском районе столицы спасатели потушили пожар в здании психоневрологического диспансера на улице Юнкерова.

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Как сообщается на сайте ГСЧС, огонь вспыхнул на втором этаже здания, в бытовом помещении.

Благодаря слаженным действиям пожарных и персонала диспансера были спасены 6 пациентов заведения, которые прятались под кроватями. Кроме того, 51 человека эвакуировали на безопасное расстояние.

Пожар на площади 10 м.кв был локализован в 08:25 и ликвидирован в 08:37. Погибших или травмированных на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекли 6 единиц техники и 25 спасателей. Причину пожара выясняют правоохранители.

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Автор: Дмитрий Захаров