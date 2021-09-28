Заблокировано движение по трем полосам Днепровской набережной.

В Киеве водитель фуры попытался развернуться на оживленном перекрестке в час пик, однако застрял посреди дороги и заблокировал движение.

Об инциденте сообщил пользователь группы "Позняки Осокорки Харьковский" в Facebook. Он произошел на улице Днепровская набережная в Дарницком районе, неподалеку от ТРЦ River Mall.

Из-за заблокированных полос для движения некоторым водителям приходилось выезжать на "встречку".

Как передает "Киев оперативный", перекрыты сразу три полосы для движения в сторону Дарницкого моста. Грузовик стоит там с 7 часов утра, с того же времени там образовалась пробка.

Как сообщал УНИАН, ранее в столице водители "оккупировали" газон неподалеку от райотдела полиции, устроив там парковку.

До этого в сети показали киевского маршрутчика, смотревшего видео во время движения. СМИ рассказали, почему его не смогут наказать за это.

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Автор: Виолетта Орлова