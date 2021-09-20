Доказать факт просмотра видео - крайне сложно, поясняют правоохранители.

Еще один столичный водитель маршрутного такси удивил пассажиров своим поведением. В этот раз людям удалось заснять, как маршрутчик во время движения смотрит видео на телефоне.

Соответствующее видео опубликовал сегодня Телеграм-канал "Киев без цензуры". Когда именно это произошло - не сообщается.

"Водитель 201 маршрутки умудряется совмещать просмотр дискавери и работу. А за безопасность отвечают иконки в салоне маршрутки", - сказано в сообщении.

Как пишет "Обозреватель" со ссылкой на собеседника среди правоохранителей, данного водителя вряд ли удастся привлечь к ответственности за просмотр видео.

"Учитывая, что телефон лежал на приборной панели, то будет трудно доказать, что он его смотрел. Если бы гаджет находился в руках водителя, то это уже другой вопрос", – пояснил собеседник издания.

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Автор: Виолетта Орлова