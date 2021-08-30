Девушка скончалась от полученных травм.

В Италии романтическое свидание закончилось трагедией. На 20-летнюю студентку напала стая собак, от полученных травм она умерла

Об этом сообщает издание Mirror.

Трагедия произошла в городе Сатриано. Парень с девушкой отправились на пикник с прогулкой по лесу. Свидание превратилось в трагедию, когда на пару напала стая собак.

Парень сбежал от животных, пока они терзали беззащитную девушку. Ему удалось найти укрытие от собак в заброшенном доме и позвать на помощь.

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Как ранее сообщал УНИАН, в Запорожье верный пес защищал от посторонних своего хозяина, потерявшего сознание.

Инцидент произошел утром 26 августа на местном рынке. Вблизи одного из магазинов мужчине 40-45 лет стало плохо и он потерял сознание. Верный пес, находившийся рядом, рычал и лаял на посторонних, которые подходили к его хозяину.

Участковые офицеры быстро организовали мероприятия для спасения мужчины. Они ограничили движение граждан вокруг места происшествия и вызвали скорую.

Автор: Анастасия Горбачева