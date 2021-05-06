На кадрах видно, как две женщины идут по тротуару, а сзади их догоняет черная Skoda и переезжает одну из женщин передним колесом.

В Киеве в четверг, 6 мая, водитель автомобиля переехал женщину на тротуаре.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Киев оперативный".

На кадрах видно, как две женщины идут по тротуару, а сзади их догоняет черная Skoda и переезжает одну из женщин передним колесом.

Позже появилась информация, что женщина отделалась лишь ушибом, она уже находится дома.

"Пострадавшая родилась "в рубашке". В результате ДТП получила лишь ушиб (переломов нет)", - уточнили в Telegram-канале.

На какой улице произошло дорожно-транспортное происшествие, не уточняется. Причины происшествия также неизвестны.

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Автор: Денис Прядко