Пострадавшую ударом отбросило на обочину.

В Киеве на Осокорках авто на большой скорости сбило девушку на пешеходном переходе.

Подробности инцидента описывает ТСН. Также появилось его видео.

ДТП произошло вечером 7 декабря на пересечении улиц Центральной и 64-й Садовой. На кадрах видно, что девушка специально пошла на пешеходный переход, однако была сбита проезжавшим на высокой скорости авто сразу после того, как начала переходить дорогу. От удара ее отбросило на обочину.

Очевидец происшествия рассказал журналистам, что водитель остановился неподалеку от места аварии, но поспешил скрыться, увидев неподвижное тело пострадавшей. Вскоре он все-таки вернулся и дал показания полицейским.

Пострадавшую доставили в больницу.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве пешеход наказал наглого водителя, который не притормозил, проезжая мимо большой лужи возле него. Часть инцидента попала на видео.

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Автор: Юрий Годован