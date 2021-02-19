Взрослые на некоторое время оставили детей дома наедине.

В Киеве от насилия пострадал семилетний ребенок.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Обозреватель".

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По данным издания, мальчик имеет проблемы со здоровьем и инвалидность. Родители отошли буквально на пол часа и на время своего отсутствия попросили побыть с сыном его 13-летнего дядю (двоюродный брат одного из родителей).

"После этого мальчик пожаловался родителям на боли в районе половых органов и рта", – сообщило издание.

Также отмечается, что согласно украинскому законодательству, уголовная ответственность за такое преступление наступает с 14 лет, а подозреваемому еще 13.

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Автор: УНИАН