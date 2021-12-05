Потерянные мужчины провели ночь в горах, двое из них уже добрались до турбазы, поиски третьего продолжаются.

Спасатели развернули в Карпатах поиски трех мужчин, которые потерялись, когда катались на снегоходах.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталья Батыр.

Вчера, 4 декабря в 18:02 спасатели получили сообщение о том, что во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района, потеряли ориентир местности и заблудились трое закарпатцев.

"Телефонная связь с гражданами периодически появляется, поэтому спасатели направляют их к верному пути, двигаясь им навстречу", - уточнила пресс-секретарь.

Батыр также добавила, что вчера по тем координатам, которые указали потерянные туристы, их не нашли. При этом ночью на этой территории в горах температура воздуха опустилась до -10 градусов мороза.

На утро для проведения поисково-спасательных работ было привлечено 4 горных поисково-спасательных отделения из села Вышка, города Ужгород, села Нижние Ворота и села Пилипец. Одни обследовали территорию в районе долины Руна, Ужгородского района, другие искали в горной местности вблизи села Пашковцы, Ждениевской ТО Мукачевского района.

В целом, по данным УГСЧС, к поискам привлекли 20 спасателей и 4 единицы техники, а также 6 волонтеров на 2 машинах.

Днем 5 декабря в ГСЧС сообщили, что двое из трех потерявшихся вышли на связь и рассказали, что они уже на турбазе.

"И днем, и ночью... Именно в таких погодных условиях вынуждены работать спасатели во время поисков затерянных в заснеженных горах. В 13:10 два человека вышли на связь и сообщили, что находятся на турбазе "Девур" села Лумшоры Ужгородского района. По состоянию на 13:20 поиски еще одного человека продолжаются (осложняются сильным густым туманом) в районе долины Руна Ужгородского района. Потерявшегося ищут 4 отделения ГПСО ГСЧС: 2 поисковые группы, из которых 20 спасателей и 2 единицы техники. А также 6 волонтеров на 2 автомобилях" , - говорится в сообщении.

Мужчина, которого ищут, выходил на связь с двумя своими друзьями, поэтому известно, что он жив и находится где-то в Воловецком районе.

Читайте такжеМужчина случайно вырастил зуб в собственном носу (фото)Как сообщал УНИАН, 1 декабря синоптики предупредили о том, что в Закарпатской области в течение ближайших трех суток ожидают ухудшение погодных условий в частности, сильные дожди, снегопады, порывы ветра и понижение температуры до 17 градусов мороза в горной части региона.

Спасатели призвали туристов не подниматься в эти дни в горы, поскольку значительные перепады температуры создают риски для людей.

В ГСЧС предупреждали, что в высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

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Автор: Наталия Петервари