На этой неделе в большинстве областей Украины ожидается снег.

Начало зимы в Украине будет снежным, однако не обойдется без кратковременного потепления.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"1 декабря зима поздоровается с нами в большинстве регионов, кое-где заснежит. В четверг-пятницу потеплеет, а к выходным снова будет снижение температуры до отрицательных значений", - рассказала она.

Так, по словам синоптика, во вторник, среду и частично четверг температура по Украине составит -3°…+3°. На юге в ночь на среду ожидаются ощутимые осадки.

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"В среду есть вероятность того, что большинство регионов, особенно западные, северные, центральные, могут увидеть уже достаточно ощутимый снег. Вечером в среду осадки доберутся и до восточных регионов. Однако это еще не будет устойчивый рыхлый снежный покров", - рассказала синоптик.

Затем, по ее данным, придет потепление. К примеру, в Киеве днем может быть +8°. Однако на выходных снова похолодает.

"Уже вечером в пятницу в большинстве областей, начиная с западных, центральных и северных, начнется новый приток холода", - предупредила синоптик.

В южных областях, по данным Натальи Птухи, в течение этой недели будет преобладать температура с отметкой плюс, время от времени ожидается дождь.

Напомним, в ближайшую неделю в Украине ожидается много осадков. По всей стране пройдут дожди, местами снег и мокрый снег. В начале недели заметно похолодает, в середине - небольшое потепление. Однако к воскресенью столбики термометров вновь ползут вниз.

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Автор: Екатерина Лиманская