С начала 2021 года спасатели помогли 731 человеку в горах.

В высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Лавины в Карпатах могут стать причиной серьезных инцидентов, поэтому туристов просят регистрироваться у спасателей перед походами в горы.

Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы ГСЧС Украины.

Служба спасения обратилась к туристам с призывом соблюдать правила безопасности во время похода в горы. Особенно это важно сейчас, когда в Карпатах ожидаются лавины.

"С начала 2021 года, в зонах ответственности горных подразделений ГУ ГСЧС Украины было спасено 731 человека, из них 109 детей. ГСЧС настоятельно рекомендует зарегистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях.",- говорится в сообщении.

Читайте такжеПутешествия по Украине: составлен топ туристических направлен в КарпатахВ Telegram-канале добавили ссылки на горные поисково-спасательные подразделения Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей. В зависимости от места, где туристы планируют поход в горы, они смогут ознакомиться с расположением подразделений поисково-спасательных частей, а также адресами и телефонами, по которым можно обратиться за помощью.

"3-4 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 Уровень). Учитывайте эту информацию, планируя свой досуг в горах!",- также сообщили в ГСЧС.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минздраве рассказали о новые правила работы горнолыжных курортов.

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Автор: Полина Кузенко