Пострадавших в результате пожара нет.

В Ивано-Франковске произошел пожар в девятиэтажном здании общежития Национального медицинского университета.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Службу спасения в 21:21 поступило сообщение о пожаре на пятом этаже девятиэтажного здания общежития. К месту вызова немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения, которые ликвидировали пожар.

Из помещения были эвакуированы 88 человек (иностранцы, студенты Ивано-Франковского национального медицинского университета).

Пострадавших в результате пожара нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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Автор: Екатерина Гирнык