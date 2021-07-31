Причина возникновения пожара устанавливается / dsns.gov.ua
В Ивано-Франковске произошел пожар в девятиэтажном здании общежития Национального медицинского университета.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В Службу спасения в 21:21 поступило сообщение о пожаре на пятом этаже девятиэтажного здания общежития. К месту вызова немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения, которые ликвидировали пожар.
Из помещения были эвакуированы 88 человек (иностранцы, студенты Ивано-Франковского национального медицинского университета).
dsns.gov.ua
Пострадавших в результате пожара нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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