Возгорание зафиксировали в нескольких местах.

Вероятной причиной масштабного пожара на острове Хортица в Запорожье, произошедшего 27 июля, является умышленный поджог.

Об этом заявил директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко в эфире "Громадського радио".

"Было несколько мест возгорания, поэтому скорее всего речь идет об умышленном поджоге. Пожар охватил всего около 4 га площади. Опасность была серьезной из-за сильного огня и ветра. И также потому, что из-за нескольких центров огня было сложно ориентироваться", - пояснил он.

Пожар на Хортице: что известно

Накануне загорелся самый большой остров на Днепре - Хортица, где расположен одноименный заповедник. "В городе Запорожье на острове Хортица возникло возгорание лесного массива на площади около 1 га, из них 300 м. кв. верхового пожара. В 14:52 пожар локализован, в 15:39 - ликвидирован", - отмечалось в сообщении пресс-службы ГСЧС области.

В результате инцидента никто не пострадал. К борьбе с огнем привлекали 42 человека и 12 единиц техники.

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Автор: Юрий Годован