Зарегистрированное партнерство не является браком, а проживание лиц одной семьей не является зарегистрированным партнерством, если соответствующий союз не зарегистрирован.

В Верховную Раду внесен проект закона об институте зарегистрированных партнерств (№9103).

Текст законопроекта группы депутатов опубликован на сайте парламента. Как отмечается в пояснительной записке, регистрируемым партнерством является зарегистрированный в определенном порядке добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола, в основе которого лежит взаимоуважение, взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимные права и обязанности, что коррелирует с определением семьи, в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины.

При этом в законопроекте уточняется, что регистрируемое партнерство не является браком, а также то, что проживание лиц одной семьей не является регистрируемым партнерством, если соответствующий союз не зарегистрирован. После государственной регистрации партнеры приобретают статус близких родственников, а именно члена семьи первой степени родства друг относительно друга, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство.

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Регистрация партнерства проводится после 10 дней со дня подачи соответствующего заявления, а расторжение - возможно как по совместному заявлению, так и по волеизъявлению одной из сторон (судом в порядке отдельного производства, при этом мероприятий для примирения или установления причин расторжения не проводится).

Законопроектом также предусмотрены положения о возможности регистрации партнерства при отсутствии одного из лиц или вне органа регистрации актов гражданского состояния (например, когда лицо является военнослужащим).

Проект закона также содержит положения относительно договора регистрируемого партнерства и требований по его заключению. Если в таком договоре не предусмотрено иное, то на имущество, приобретенное регистрируемыми партнерами за время пребывания в партнерстве, распространяется режим общей совместной собственности.

Кроме того, проектом предусмотрены положения для социальной защиты партнеров, решен вопрос в случае исчезновения без вести или смерти другого из партнеров (в том числе вопрос наследования).

В то же время, отмечается в пояснительной записке, законопроект не регулирует вопросы отцовства регистрируемых партнеров.

Однополые партнерства в Украине

Как сообщал УНИАН, еще в прошлом году электронная петиция о легализации однополых браков в Украине набрала необходимые 25 тысяч голосов и попала на рассмотрение к президенту Владимиру Зеленскому.

Глава государства заявил, что по Конституции брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, а во время войны ее не меняют. Он добавил, что правительство имеет наработки относительно легализации зарегистрированного гражданского партнерства.

Недавно стало известно, что на регистрацию в Раду был подан законопроект, который предоставит юридическую защиту ЛГБТ-военным.

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