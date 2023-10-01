Погибли 13 человек, однако службы экстренной помощи предупредили, что число погибших может возрасти.

В ночном клубе Teatre в Мурсии, на юго-востоке Испании вспыхнул пожар. Представитель ночного клуба Teatre Мария Долорес Альбеллан сообщила журналистам, что пожар возник в соседнем клубе La Fonda, а затем распространился на два соседних клуба.

Как сообщает News.sky.com, огонь охватил три соседних ночных клуба. Испанские СМИ сообщили, что в то время проходило несколько празднований дней рождения.

По данным местных властей, по меньшей мере 13 человек погибли. На данный момент поисковые работы продолжаются. В экстренных службах Мурсии предупреждают, что число погибших может возрасти.

На видео, опубликованном пожарной службой Мурсии в X (ранее Twitter), видно, как пожарные тушат пламя внутри ночного клуба. Как видно на кадрах, пожар уничтожил часть крыши.

Диего Сераль из Национальной полиции Испании сообщил журналистам, что обрушение затруднило поиск жертв, и пока трудно определить, где именно начался пожар. По его словам, опознание тел займет время.

Мэр Мурсии Хосе Бальеста объявил трехдневный траур по погибшим, перед мэрией Мурсии приспущены флаги.

Пожары в ночных клубах

В 2015 гду в результате пожара в клубе Бухареста погибли 60 человек.

В 2021 году в курортной зоне Одессы згорелся популярный ночной клуб. Огонь охватил сотни метров.

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