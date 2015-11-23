Число погибших в результате пожара в клубе Бухареста увеличилось до 60

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

В частности, в воскресенье, 22 ноября, 19-летний студент из румынского города Синаи скончался в больнице Айгемайнес в Австрии.

Другой пострадавший, также из города Синаи, умер в субботу в госпитале Св. Иоана в Бухаресте.

Также, в пятницу в немецком Бохуме скончался еще один пострадавший.

Таким образом, общее количество жертв пожара в ночном клубе достигло 60 человек.

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Как сообщалось, в ночь на 31 октября в одном из ночных клубов Бухареста, где находились около 400 человек, возник пожар - во время пиротехнического шоу загорелись элементы декора, началось сильное задымление, а затем раздался взрыв.

По словам очевидцев, посетители в панике бросились к единственному выходу, где возникла давка.

По состоянию на 4 ноября уже было известно, что в результате пожара погибли 32 человека.

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Премьер-министр Румынии Виктор Понта, которого обвиняют в коррупции, подал в отставку после протестов в Бухаресте, вспыхнувших после трагедии в ночном клубе.