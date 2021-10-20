Установлено, что прибыль дельцов достигала 4 млн грн ежемесячно.

Киберполиция разоблачила группу людей из 10 человек, которые изготавливали и продавали тесты с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию, а также бумажные сертификаты о вакцинации.

Как сообщает департамент киберполиции Национальной полиции, ежемесячная прибыль дельцов достигала 4 млн грн.

"10 человек в соцсетях принимали заказы по изготовлению ПЦР-тестов на коронавирус, а также COVID-сертификатов. Заказчики услуг не проходили никаких лабораторных исследований и процедуры прививок, а лишь предоставляли свои данные для оформления документации. Среди клиентов были и туристические агентства. Стоимость поддельного теста составляла 400 грн, а COVID-сертификат стоил 1500 грн, однако представители турагентств "перепродавали их по более высокой цене", - говорится в сообщении.

По данным киберполиции, группировка действовала около года и за это время успело изготовить более 40 тыс. поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов. Ежемесячный доход злоумышленников составлял 4 млн грн. В своей деятельности фигуранты незаконно использовали логотип медицинской лаборатории и печати разных медицинских учреждений.

Кроме этого, сотрудники полиции пресекли продажу более 100 фейковых сертификатов о вакцинации. Злоумышленники накануне приняли заказ на их изготовление.

Правоохранители провели 23 обыска по местам проживания фигурантов, их автомобилей и в офисах, на территории Киевской, Харьковской и Запорожской областей. В результате изъята компьютерная техника, телефоны, банковские карты, денежные средства, печати и штампы медицинских учреждений, а также личные печати врачей. Сейчас полицейские устанавливают их происхождение.

К проведению обысков также были привлечены работники полка полиции особого назначения.

Семерых злоумышленников, в том числе организатора, задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 190 (Мошенничество), ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара), ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении вышеупомянутых уголовных правонарушений. За содеянное злоумышленникам может грозить до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Подделка COVID-документов: что известно

В начале октября в Павлограде суд объявил приговор врачу за подделку COVID сертификатов. Суд обязал врача выплатить штраф в размере 34 тыс. грн, также его на год лишили права на деятельность по специальности.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что в конце сентября по фактам мошеннических действий с ковид-документами в Украине было начато 12 производств.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов высказал убеждение, что медики за продажу поддельных сертификатов вакцинации должны быть лишены права заниматься врачебной деятельностью.

Автор: Тамара Отовская