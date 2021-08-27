Инцидент случился в Железном порту / фото: ua.depositphotos.com
На курорте в Железном порту пара посреди бела дня занялась сексом на пляже на глазах у детей.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Днепр оперативный".
"В Железном Порту парочка с Днепра занималась сексом на пляже, не стесняясь других отдыхающих, среди которых были дети", - говорится в сообщении.
Железный порт - курортное село на берегу Чёрного моря, расположено в Голопристанском районе на юге Херсонской области.
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В Железном Порту парочка занималась сексом на пляже