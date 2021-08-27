На записи видно, что недалеко от влюбленной пары по пляжу бегают дети.

На курорте в Железном порту пара посреди бела дня занялась сексом на пляже на глазах у детей.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Днепр оперативный".

"В Железном Порту парочка с Днепра занималась сексом на пляже, не стесняясь других отдыхающих, среди которых были дети", - говорится в сообщении.

Железный порт - курортное село на берегу Чёрного моря, расположено в Голопристанском районе на юге Херсонской области.

Внимание! Видео содержит сцену секса!!! (18+)

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Автор: Денис Прядко