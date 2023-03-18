Переданные в регион комплексы являются одни из лучших в мире роботизированных систем для разминирования.

Херсонская область получила 2 механизированных комплекса для разминирования "ДОК-ИНГ" MV-4 и МV-10 производства Хорватии.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он отметил, что российские оккупанты превратили земли Херсонщины "в обильное минное поле".

"Разминирование ведется непрерывно, но это процесс, который требует времени и кропотливой работы. Ускорить эти работы могут машины механического разминирования", - добавил Прокудин.

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По его словам, эти комплексы являются одни из лучших в мире роботизированных систем для разминирования.

"Они способны осуществлять разминирование территории с производительностью работы до 4000-5000 метров квадратных в день в зависимости от сложности выполнения задач. Функционал этих комплексов фантастический, однако главное их преимущество - сохранение жизней саперов", - добавил глава Херсонской ОВА.

Последствия войны в Украине

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Херсонской области мужчина во время уборки дров подорвался на мине. В тяжелом состоянии его доставили в медучреждение.

А 13 марта четверо пиротехников ГСЧС Украины подорвались на российской взрывчатке в селе Посад-Покровское Херсонской области. В этот же день на противотанковой мине подорвался в поле местный житель - он находился в автомобиле. Мужчина погиб на месте.

Ранее, 25 февраля, сразу несколько человек стали жертвами российской агрессии, подорвавшись на минных снарядах оккупантов. Так, в Бериславском районе области во время проведения сельхозработ погибли двое фермеров, которые на тракторе выехали в поле и наткнулись на российские мины. А один из украинцев наступил на вражескую растяжку на своей собственной даче недалеко от Речного порта Херсона.

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