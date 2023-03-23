Кое-где более 90% зданий в селах разбиты.

Президент Владимир Зеленский, который 23 марта посетил Херсонскую область, заявил, что на освобожденной территории Херсонщины более 50 сел почти полностью разрушены российскими оккупантами.

"Вернулся с Херсонщины – мой день был посвящен прежде всего этой нашей области. Ситуация по безопасности: наши ответы на вражеские обстрелы Херсонщины, контрбатарейная борьба и все остальное, что делают наши воины, чтобы оккупант знал, что террор мы не простим и не забудем. Сегодня российская армия снова била по Херсонщине, ударила по Бериславу – по местной администрации, по домам, по музею... Даже исторический музей в Бериславе для России – это почему-то угроза... Абсолютно лишенное разума государство, сугубо государство-террорист. Которое мы обезвредим", – заявил глава государства в вечернем видеообращении.

Он отметил, что на освобожденной территории Херсонщины более 50 сел почти полностью разрушены оккупантом, и кое-где более 90% зданий в селах разбиты.

Видео дня

"Но даже в такие села люди возвращаются, и это доказательство, что жизнь все равно побеждает. Сегодня был в одном из крупнейших таких сел – Посад-Покровском. Когда-то одним из крупнейших, до вторжения России. И сделаем все, чтобы это село снова было среди крупнейших – сделаем все для восстановления наших территорий", – сказал Зеленский.

Он также выразил благодарность всем, кто помогает восстанавливать нормальность жизни после российского зла.

"Всем, кто даже в таких сложных районах продолжает работать и давать работу, всем, кто помогает нашим воинам. Особенно хочу поблагодарить каждого и каждую, кто вовлечен в разминирование. Это приятно видеть, когда очищенные от российских мин и снарядов поля Херсонщины снова обрабатываются, снова живут. Конечно, сейчас таких земель еще немного, и работы для наших саперов и пиротехников еще хватает... Но я уверен, что мы очистим нашу землю от всех смертоносных проявлений России. Вся Украина будет жить", – заявил президент.

Обстрелы Херсонщины

В течение суток, 21 марта, российские оккупационные войска совершили 47 обстрелов Херсонской области. Захватчики выпустили 248 снарядов из тяжелой артиллерии. По Херсону ударили 8 раз.

За сутки 22 марта российские войска выпустили по населенным пунктам области 319 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". В результате вражеских атак есть пострадавшие, один человек погиб.

В ночь на 23 марта россияне ударили по Херсонскому областному кардиологическому центру. В результате обстрела в стене здания образовалась огромная дыра.

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