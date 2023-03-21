На деоккупированной территории есть немало вражеских боеприпасов, которые не разорвались.

В Херсонской области за сутки два человека подорвались на вражеских минах, один из них погиб.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг". "Два случая подрыва произошли в Бериславском и Херсонском районах. Один из них - летальный", - говорится в сообщении.

В ОК напомнили, что на деоккупированной территории есть немало неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

Видео дня

Отмечается, что за прошедшие сутки враг коварно обстреливал населенные пункты правобережной части области. Сам Херсон, Антоновка, Никольское и Велентенское в Херсонском районе, в Бериславском подверглись артиллерийским обстрелам и сбросу разрывных гранат с дронов. Разрушены и повреждены частные дома, автомобили, хозяйственные постройки.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты постоянно наносят удары по Херсону и области. Так за сутки, 20 марта, российские оккупанты выпустили по Херсонской области почти 400 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", в результате один человек погиб, семеро – ранены.

Вас также могут заинтересовать новости: