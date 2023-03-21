Херсон враг обстрелял трижды -14 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

За сутки российские оккупанты выпустили по Херсонской области почти 400 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". В результате атаки один человек погиб, а еще семеро получили ранения.

"За минувшие сутки противник совершил - 66 обстрелов, выпустив 393 снаряда из тяжелой артиллерии и "Градов", - сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, Херсон враг обстрелял трижды -14 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

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"К сожалению, есть жертвы. Один человек погиб, семеро (из них один ребенок) - получили ранения", - уточнил глава ОВА.

Ситуация на фронте по состоянию на 21 марта - что известно

За минувшие сутки украинские военные отбили более 120 атак оккупантов на пяти направлениях. Основной целью противника остаются попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей

При этом украинская авиация нанесла 12 ударов по районам скопления оккупантов и их военной техники. В свою очередь в течение суток российские войска нанесли 21 авиационный и девять ракетных ударов по Украине, в том числе по Славянску и Краматорску.

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