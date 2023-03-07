Трагедия случилась в одном из сел Херсонской области.

В Херсонской области на оставленной российскими оккупантами взрывчатке подорвался трактор, один человек погиб, еще один - ранен.

Как сообщает Херсонская областная военная администрация, трагедия произошла в селе Зеленый Гай. "Во время выполнения полевых работ трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет. От полученных травм один человек погиб на месте, еще один - получил ранения", - говорится в сообщении.

В ОВА в очередной раз напомнили об опасности посещения территорий, которые еще не обследовали саперы.

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"Поэтому для вашей безопасности настоятельно советуем воздержаться от посещения полей, лесополос и других потенциально заминированных территорий. Если вы увидели взрывоопасный предмет, отойдите на безопасное расстояние и вызовите спасателей или правоохранителей. Ни в коем случае не пытайтесь обезвредить его самостоятельно - этим занимаются исключительно профессиональные взрывотехники", - отметили в ОВА.

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Россияне много раз били по территории Херсонской области, есть много разрушений, погибших и раненых.

3 марта сообщалось, что противники обстреляли тракториста возле села Томарино Бериславского района. В результате вражеского обстрела пострадал 33-летний тракторист. Мужчину госпитализировали, но не смогли спасти - он умер в медучреждении.

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