Мужчина работал в тюрьме, где избивал украинских пленников, забирал у них личные вещи, оставлял их без еды и воды.

В Херсоне задержан коллаборант, который помогал рашистам проводить массовые репрессии против местных жителей во время оккупации города. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что житель Херсона добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами, а после подписания "присяги гражданина РФ", его назначили "младшим инспектором" в местной тюрьме под названием "изолятор № 1". Там он конвоировал похищенных украинцев в камеры, где участвовал в пытках.

"Установлено, что злоумышленник избивал украинских пленников, забирал у них личные вещи и на долгое время оставлял без еды и воды. Во время физического насилия над потерпевшими коллаборант неоднократно угрожал им убийством", – сообщает СБУ. Это делалось для того, чтобы запугать местных жителей и "сломать" боевой дух участников движения сопротивления.

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В СБУ отмечают, что после освобождения Херсона коллаборант пытался "залечь на дно", чтобы избежать правосудия, но был задержан. При обыске в его доме обнаружен оккупационный "пропуск", который позволял ему беспрепятственно проезжать через российские блокпосты и так называемые" документы", свидетельствующие о его работе на врага.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Пытки над украинцами - что известно

Как сообщал УНИАН, после деоккупации части Херсонской области зафиксировано более 97 тысяч сообщений о военных преступлениях россиян, уже предъявлено обвинение 220 подозреваемым.

В отчете Mobile Justice Team проанализировано 320 дел и показания свидетелей в 35 населенных пунктах Херсонской области. 43% жертв упомянули практику пыток в центрах содержания под стражей, сославшись на сексуальное насилие как на обычную тактику, навязанную им российскими охранниками.

Агентство Reuters рассказало о выживших после о пытках электрическим током и удушении. Жертвы вспоминали об электрошоке во время допросов, часто о поражении электрическим током половых органов, а также об угрозах покалечить половые органы.

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