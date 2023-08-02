Многие люди, которые находились во временных центрах содержания под стражей на оккупированном Россией юге Украины, подверглись пыткам и сексуальному насилию.

После деоккупации части Херсонской области зафиксировано более 97 тысяч сообщений о военных преступлениях россиян. Украинские власти уже предъявили обвинения 220 подозреваемым.

Издание euractiv пишет, что вместе с украинскими прокурорами по делам военных преступлений в Херсонской области работала мобильная группа международных правозащитников

Отмечается, что высокопоставленные преступники могут предстать перед Международным уголовным судом в Гааге, который уже добивался ареста президента России Владимира Путина. Кремль последовательно отрицает все обвинения в военных преступлениях на территории Украине, которые совершили силы, участвующие в "специальной военной операции".

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В последнем отчете Mobile Justice Team проанализировано 320 дел и показания свидетелей в 35 населенных пунктах Херсонской области. В своих сообщениях 43% жертв "прямо упомянули практику пыток в центрах содержания под стражей, сославшись на сексуальное насилие как на обычную тактику, навязанную им российскими охранниками".

В июне украинская прокуратура открыла первое производство о предполагаемой депортации десятков сирот из Херсона, обвинив российского политика и двух подозреваемых украинских коллаборационистов в военных преступлениях.

Агентство Reuters сообщило в январе о масштабах предполагаемых пыток в Херсоне. Украинские власти тогда заявили, что около 200 человек якобы были незаконно задержаны. Выжившие рассказали о пытках электрическим током и удушении.

"Истинные масштабы военных преступлений России остаются неизвестными. Но что мы можем сказать наверняка, так это то, что психологические последствия этих жестоких преступлений для украинцев оставят свой отпечаток на долгие годы", — отметила старший юрисконсульт Global Rights Compliance Анна Микитенко

По крайней мере, 36 потерпевших упомянули о применении электрошока во время допросов, часто о поражении электрическим током половых органов, а также об угрозах покалечить половые органы. В сообщении говорится, что одну жертву заставили смотреть на изнасилование другой задержанной.

Выяснилось, что задержанные, которые, скорее всего, подверглись пыткам, были военнослужащими, а также правоохранителями, волонтерами, активистами, общественными деятелями, медицинскими работниками и учителями. Наиболее распространенными методами пыток были удушение, пытка водой, жестокие избиения и угрозы изнасилования.

"План Путина по уничтожению украинской идентичности включает в себя ряд преступлений, напоминающих геноцид", — подчеркнул британский адвокат Уэйн Джордаш.

Военные преступления россиян в Украине - что известно

Российская армия в Украине отличилась особой жестокостью и ковожадностью. Убийства мирного насления, пытки, похищения - лишь малая часть того, что творил "братский народ". Захватчики на оккупированных территриях пытались уничтожить всех и все, что хоть как-то говорило об Украине.

Так, СБУ сообщила о подозрении бывшему главе Еленовской колонии, который причастен к пыткам более 100 украинских военных. В его застенках к людям применяли различные виды насилия, в том числе психологического, а также угрожали "медленным" убийством.

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