4 жительниц Покровского района завербовали еще до 24 февраля 2022 года и до недавнего времени находились в "режиме ожидания".

В Донецкой области разоблачили российскую агентурную сеть, которая состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Установлено, что злоумышленницы одновременно работали на ФСБ и частную военную компанию "Вагнер".

По указаниям оккупантов женщины собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники Сил обороны на территории региона. Прежде всего они пытались выявить и "слить" агрессору направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под Авдеевкой.

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Также их интересовали маршруты перемещения тяжелой бронетехники украинских войск с прифронтовых территорий на передовую.

Для сбора разведывательной информации фигурантки обходили местность и скрыто делали фотоснимки украинских объектов.

Полученные сведения передавали либо российскому "куратору" из ФСБ, либо представителю "вагнеровцев". Для коммуникации использовали закрытые чаты в одном из популярных мессенджеров.

Сотрудники СБУ задержали трех участниц российской агентуры во время сбора разведданных.

Также установлена личность резидентки (старшей) вражеской группы, которая в начале полномасштабного вторжения выехала в РФ для координации "подопечных" с территории страны-агрессора.

Согласно данным следствия, все четверо российских агентов являются жительницами Покровского района. Еще до 24 февраля 2022 года они были завербованы оккупантами и до недавнего времени находились в "режиме ожидания". Во время обысков по адресам проживания фигуранток обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении. Им избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.

В Украине правоохранители почти ежедневно разоблачают агентов РФ

Как сообщал УНИАН, в Украине россияне активно используют своих агентов для корректировки ударов по позициям ВСУ и важным объектам инфраструктуры. Контрразведка СБУ и прокуратура проводят работу по выявлению информаторов врага. В частности в этом месяце Служба безопасности Украины задержала депутата одного из поселковых советов Полтавской области, который корректировал российские обстрелы по позициям Сил обороны на восточном фронте.

Согласно данным СБУ, чиновник входил в близкое окружение экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы и до 24 февраля 2022 года неоднократно обращался к нему по решению деловых дел.

Для получения разведданных о дислокации украинских войск, депутат сельсовета "в темную" использовал своих знакомых, которые выполняли боевые задачи на Донецком направлении. Во время дистанционного общения с военными он выведывал у них подробную информацию о местах их базирования и возможного перемещения на линии фронта. Затем полученные сведения обозначал на электронных картах и публиковал их на собственной странице в Фейсбуке, которую активно "мониторили" представители российских спецслужб.

Также в Харькове разоблачили и задержали двух информаторов РФ, которые собирали данные о подразделениях ВСУ на территории города и наводили на эти объекты удары российских захватчиков.

Кроме того, сообщили о подозрении жителю Черкасс, который за 6 тыс. грн слив российским оккупантам точные координаты украинских войск систем ПВО.

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