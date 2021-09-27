Тело женщины нашли в выгребной яме.

Фельдшера скорой помощи нашли в выгребной яме в селе Манченки. На теле погибшей отсутствовали признаки насилия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Тело женщины в выгребной яме на территории дома нашли ее родственники и сообщили в полицию 24 сентября около 11 вечера.

Полицейские, которые прибыли на место инцидента, нашли женщину без признаков жизни в яме, частично прикрытой пластиковой крышкой. На теле погибшей не было видимых следов насилия. Его направили на экспертизу.

Читайте такжеЖитель Днепра упал в лужу, захлебнулся и умер (фото)По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по частит 1 статьи 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай". Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Коллега погибшей Денис Олегович в Facebook сообщил, что женщину звали Тамара Гайворонская, которая до самой пенсии работала фельдшером и спасла немало жизней.

"Несмотря на то, что Тамара Михайловна была фельдшером, а не врачом, ее знаний и навыков хватило бы на врачебный диплом – всегда старалась по максимуму оказать помощь, назначить лечение. Это был специалист, который не просто "довозил до больницы". Это был настоящий фельдшер скорой помощи, квалификация которого вызывала уважение у всех, кого я знаю", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на медиков скорой помощи.

Автор: Анастасия Горбачева