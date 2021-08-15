Судя по фото с места событий, он побил на автомобиле скорой стекла.

На улице Зодчих в Киеве мужчина с кинжалом напал на бригаду медиков.

Как сообщает "Київ оперативний", медиков вызвала мать мужчины. Она сообщила, что у него сильный приступ, "изо рта идет пена".

На вызов прибыла бригада – врач и двое фельдшеров. Однако мужчина встретил их с оружием в руках. Один из фельдшеров смог оттолкнуть больного и они убежали вниз. Мужчина пустился в погоню, на улице нашел булыжник и начал кидать его в машину скорой. Судя по фото с места событий, он побил на автомобиле стекла.

Полиция прибыла спустя 20 минут, но нападавший убежал. Позже он вернулся домой, как ни в чем не бывало. Там его и задержали.

Утверждается, что нападавший постоянно употребляет алкоголь.

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Напомним, в мае в Харьковской области напали на бригаду "скорой". Двух человек госпитализировали.

Как рассказали в областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, ночью группа людей напала на пункт постоянного базирования Травневое Валковского отделения экстренной медицинской помощи, где медики ожидали вызова.

По информации директора учреждения Виктора Забашты, серьезно пострадали водитель и одна из медсестер.

Автор: Дмитрий Захаров